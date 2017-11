FC Twente: 'Overlijden Wessels komt totaal onverwachts en raakt ons diep'

“Voor Dik zelf was het niet meer dan normaal dat hij zijn club FC Twente hielp. Hij had een grote liefde voor de club. Dik was een man op de achtergrond en werd ook niet graag gezien als de redder van FC Twente. Van het Twentse bedrijfsleven was hij degene die vorig jaar het voortouw nam toen de club op omvallen stond. Dik droeg de aanvoerdersband en zette de lijnen uit. Daarvoor is de club hem eeuwig dankbaar. Onlangs – thuis tegen FC Utrecht – was Dik nog in het stadion. Hij kwam altijd graag met zijn kinderen en kleinkinderen naar de wedstrijden. Komende week zouden we weer met elkaar om tafel gaan. Het voelt onwerkelijk dat dit nooit meer zal gebeuren.”