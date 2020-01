FC Twente overtuigt niet, maar de trainer kan leven met resultaat

„Het belangrijkste was dat we onze spelers weer houvast gaven, een handvat na de slechte serie. Alles in voetbal begint bij je organisatie. Daar hebben we onze nadruk in eerste instantie op gelegd. In Spanje of Italië zouden ze dit een prima wedstrijd hebben gevonden”, zegt hij.



Garcia vond niet dat zijn ploeg te behoudend had gespeeld voor eigen publiek. „We gaven Groningen bewust de ruimte in de opbouw, maar dat wil niet zeggen dat we verdedigend speelden. Zaak is alleen, dat als we de bal hebben, we veel zuiniger worden. Er waren een paar mogelijkheden om tot een kans te komen, maar op die momenten waren we te slordig.”