FC Twente pakt eerste zege van het seizoen na bizar duel in Groningen

GRONINGEN – FC Twente heeft zaterdagavond de eerste zege van het seizoen gepakt. In Groningen won de ploeg van Gonzalo Garcia met 3-1. Nakamura, Aitor en Vuckic scoorden in het duel waarin drie strafschoppen werden gegeven, twee rode kaarten vielen en de VAR vier keer in actie moest komen.

FC Twente had het bijzonder lastig in de openingsfase en zag FC Groningen tot drie keer toe bijna op voorsprong komen. De allergrootste kans was na een ruim kwartier echter voor de Tukkers. Aitor werd in het zestienmetergebied naar beneden gehaald en eiste de toegekende strafschop. De Spanjaard schoot het buitenkansje echter vol op de lat.

Halverwege de eerste helft mocht Groningen ook vanaf elf meter aanleggen, op aanraden van de VAR. Kaj Sierhuis raakte Drommel echter. In het vervolg was FC Twente de betere ploeg en kreeg het via Aitor twee goede kansen om op voorsprong te komen.

Rode kaarten

Alsof dit nog niet bizar genoeg was, moest de gekste fase nog komen. Zowel Ramon Pascal Lunqvist als Mike te Wierik kreeg vlak voor rust de rode kaart. Eerstegenoemde trapte na. De verdediger uit Hengevelde protesteerde, kreeg daarvoor geel en haalde enkele minuten later Haris Vuckic onderuit, wat zijn tweede gele kaart betekende.

Nakamura

Na rust kwam Groningen goed weg, toen Absalem binnen de minuut geel kreeg, waar rood ook op zijn plek was. Javier Espinosa zette FC Twente daarna bijna op voorsprong, maar hij raakte de paal. De voorsprong voor de Tukkers liet echter niet lang op zich wachten. Keito Nakamura, die tot dan toe onopvallend speelde, schoot een vrije trap knap binnen.

Slotfase

Halverwege de tweede helft besliste FC Twente de wedstrijd, op een manier die exact in de wedstrijd paste. Arbiter Bax maakte zijn vierde beslissing met hulp van de VAR en kende FC Twente een strafschop toe. Aitor benutte de pingel deze keer wel. FC Twente vertikte het in het vervolg om het tempo hoog te houden en dat zorgde ervoor dat Groningen toch nog op 1-2 kon komen door een treffer van Doan. Gelukkig voor FC Twente bleef het daarbij, scoorde Vuckic nog na een mooie actie van Zekhnini en is de eerste uitzege in de eredivisie sinds 12 december 2017 een feit.

FC Groningen – FC Twente 1-3 (0-0).

55. Nakamura 0-1, 70. Aitor 0-2 (strafschop), 84. Doan 1-2, 96. Vuckic 1-3.

Bijz: Aitor mist strafschop (16e min), Sierhuis mist strafschop (28e min).

Scheidsrechter: Bax

Geel: Itakura, Absalem, Matusiwa (FC Groningen) Espinosa, Aburjania (FC Twente)

Rood: Lundqvist (41e min), Te Wierik (45e min/2x geel)

FC Groningen: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem, Matusiwa, Doan, Lundqvist, Gudmundsson (80. Warmerdarm), Sierhuis (61. Benschop), Hrustic (80. El Hankouri).