FC Twente pakt in eigen huis punt tegen koploper Feyenoord

ENSCHEDE - FC Twente en Feyenoord hebben elkaar in een meer spannende, dan goede topper in evenwicht gehouden. Het werd in een uitverkochte Grolsch Veste na een intens gevecht: 1-1.

Beide ploegen stapte na 95 minuten niet helemaal tevreden van het veld. Beide teams zullen het gevoel hebben gehad dat er meer had ingezeten, maar uiteindelijk was de remise een juiste afspiegeling. De topper was niet bijster goed, wel spannend tot de laatste seconde. Door het gelijkspel is FC Twente nog altijd ongeslagen in eigen huis.

Goed begin

FC Twente begon vol energie aan het duel, al kwam het eerste gevaar van Feyenoord. Een schot van de Pool Sebastian Szymanski werd van richting veranderd, maar miste de snelheid om doelman Lars Unnerstall te verrassen. Na de openingsfase werden de verhoudingen op het veld hersteld en waren beide ploegen redelijk aan elkaar gewaagd.

Kans Misidjan

De beste kans van de eerste helft was na 25 minuten spelen toen Virgil Misidjan de thuisploeg op voorsprong had moeten zetten op aangeven van Joshua Brenet. De inzet van dichtbij van de linkerspits miste de power en overtuiging, waardoor Justin Bijlom te makkelijk reddding kon brengen.

Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een slordige pass van Ramiz Zerrouki schakelde Feyenoord meteen om. Szymanski gaf de voorzet die door Santiago Gimenez werd binnengekopt: 0-1.

FC Twente slordig

De manier waarop dat doelpunt viel was illustratief voor FC Twente, dat in de eerste helft moeite had om onder de druk van Feyenoord uit te voetballen. De vastheid aan de bal ontbrak, de ploeg was slordig en het spel ging gepaard met de nodige misverstanden en glijpartijen op het nieuwe gladde veld. En als de ploeg al eens doorbrak ontbrak het aan de zuiverheid bij de voorzetten. Feyenoord was ook niet groots, maar de koploper wist wel de angel uit het spel van de Tukkers te halen en was zeker na de openingstreffer net wat betrouwbaarder in balbezit.

Steijn voor Vlap

Trainer Ron Jans reageerde in de rust met het inbrengen van Sem Steijn voor de ongelukkig spelende Michel Vlap. FC Twente probeerde het in die tweede helft wel, had ook veelvuldig de bal, maar er ontbrak seen bepaalde daadkracht en zuiverheid in het aanvalsspel. Na een uur spelen was een Tukker dichtbij een treffer, maar die speelt bij Feyenoord: Mats Wieffer. Zijn kopbal ging rakelings naast.

Negen minuten later liet even later Michal Sadilek te makkelijk uit zijn rug vertrekken. Dit keer was de voorzet wel op maat, waarna Brenet de bal secuur binnenkopte: 1-1. Op basis van de gehele wedstrijd was die gelijkmaker terecht.

Twee topkeepers

Na een inschattingsfout van Brenet had invaller Oussama Idrissi de bal voor het binneschieten, maar Unnerstall bracht in de korte hoek redding. Dat de beste keepers van de eredivisie tegenover elkaar stonden werd twee minuten later toen Bijlow Vaclav Cerny van dichtbij van scoren afhield. Het was een dot van een kans.

Even daarvoor beklaagde alles en iedereen bij Feyenoord zich over een handbal van Robin Pröpper, maar de aanvoerder van FC Twente claimde te zijn geduwd.

In die slotfase kon het alle kanten op en was het hectisch in beide strafschopgebieden, maar het bleef bij 1-1.