FC Twente pakt in matig duel een punt

ENSCHEDE - FC Twente heeft het eerste competitieduel van 2020 zaterdagavond gelijkgespeeld tegen FC Groningen (0-0). De Tukkers - met nieuweling Giovanni Troupée in de basis, maakten weinig indruk.

Noa Lang zat tijdens het eerste duel van het nieuwe jaar nog als toeschouwer op de tribune in De Grolsch Veste. Er viel alleen bijzonder weinig te genieten voor de huurling van Ajax, die - net als rechtsback Troupée - afgelopen week aan de selectie van trainer Gonzalo Garcia werd toegevoegd. De verwachting is dat Lang volgende week zondag uit bij PSV zijn eerste minuten voor FC Twente kan maken.

De nieuwe speler zag zaterdagavond in de eerste helft al heel weinig spektakel en dat werd na rust niet veel beter. Beide ploegen kwamen amper tot een kans. De grootste mogelijkheid die FC Twente in de eerste helft kreeg, was van aanvaller Aitor. Hij dook na twintig minuten spelen op voor het doel van FC Groningen-doelman Sergio Padt, maar het lukte hem niet de eerste van 2020 binnen te schieten.

Jesse Bosch

Mooi was wel het debuut in de basis van Jesse Bosch (19) uit De Lutte. De middenvelder uit de eigen jeugd viel zeker niet uit de toon bij de thuisploeg. Zijn basisplek was niet de enige opvallende wijziging, Javier Espinosa begon als valse spits, waardoor Haris Vuckic werd veroordeeld tot de reservebank. Julio Pleguezuelo vormde met Peet Bijen het centrum van de verdediging.

Volledig scherm Nieuweling Noa Lang zat als toeschouwer in de Veste. © BSR Agency

Penalty

Het was nieuweling Troupée die na een uur spelen voor commotie in De Veste zorgde. De rechtsback werd bestraft voor een overtreding op Groningen-speler Kaj Sierhuis, scheidsrechter Higler was onverbiddelijk: penalty voor de tegenstander. Onterecht, zo oordeelde eigenlijk iedereen, maar Higler zette door. Ajdin Hrustic schoot vanaf elf meter, maar raakte tot opluchting van het Twentse publiek de paal.