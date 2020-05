FC Twente pakt in stilte de training op

Net als bij alle andere clubs is alles strak georganiseerd. De spelers trainen in drietallen, kleden zich thuis om, douchen daar ook, en komen elkaar verder niet tegen. Toeschouwers zijn niet welkom. FC Twente traint achter gesloten deuren.

„Na al die weken van lopen voor mezelf was ik het wel een beetje zat, ik verlangde weer naar de bal”, zegt Zerrouki na de eerste sessie van anderhalf uur. De middenvelder verlengde in de coronatijd zijn contract bij FC Twente met een jaar. „Die anderhalve meter afstand was goed te doen tijdens de training. Alles stond klaar, we hebben veel technische dingen gedaan en dan is het niet zo lastig om dat goed in te vullen.”