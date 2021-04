FC Twente pareert kritiek: ‘Wij hebben geen enkele druk op Drommel uitgeoefend’

Ballen Verstand Fardau en Leon over de playoffs: ‘Eigenlijk is die strijd om plek acht een farce’

9 april ENSCHEDE/ALMELO - FC Twente en Heracles hebben zaterdag wat goed te maken na hun zwakke optredens van verleden week. Wordt vervolgd: de strijd om plaats acht. Toch spreken Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde in De Ballen Verstand zo hun twijfels uit over die play-offs. Want hoe aantrekkelijk is die nacompetitie dit seizoen?