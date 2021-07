FC Twente pikt een graantje mee bij transfer Andersen, al had het veel meer moeten zijn

Volgens Engelse en Franse media gaat het om een transfer van 17.5 miljoen euro. De club waar de speler in de opleiding heeft gezeten profiteert in zo’n geval mee van een overgang. Als het bedrag klopt kan FC Twente 3.5 ton bijschrijven.

Volledig scherm Joachim Andersen in actie namens FC Twente. © Getty Images

Al eerder geld

De Deen Andersen kwam in 2013 in de opleiding van FC Twente terecht. Vier jaar later werd hij voor 1.4 miljoen verkocht aan het Italiaanse club Samporia. De Italianen lieten hem twee jaar later voor ongeveer 27 miljoen euro naar Lyon gaan. Ook toen ontving FC Twente al tonnen voor de Deen.

Gemiste kans

Toch had de club aan de twee grote transfers nog veel meer geld kunnen overhouden, ware het niet dat de toenmalige clubleiding in 2017 bij de last-minute-transfer naar Italië destijds geen doorverkooppercentage bedong. FC Twente had toen vlak voor het verstrijken van de transferdeadline dringend geld nodig en ‘vergat’ daarbij aan de toekomst te denken.

Miljoenen euro’s

FC Twente is daardoor al miljoenen euro’s misgelopen aangezien Andersen nu al twee megaklappers heeft gemaakt. In het hedendaagse voetbal is het aan vanzelfsprekendheid dat clubs doorverkooppercentages opnemen in de contracten. Zo heeft Lyon afgedwongen dat het 12.5 % aanspraak maakt bij de winst bij een eventuele volgende transfer van Andersen. De centrale verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Fulham en maakte in juni deel uit van de succesvolle Deense selectie op het EK.

Volledig scherm Alesio Da Cruz probeert zich te ontdoen van Queensy Menig van zijn oude club FC Twente. © Pro Shots / Niels Boersema

Nog meer hoop

Voor FC Twente is het te hopen dat er nog meer spelers die in de opleiding zaten deze zomer een transfer maken. Zo is Alessio da Cruz op weg naar Santos Laguna in Mexico. Da Cruz speelde in totaal vier jaar in de jeugd van de Enschedese club. Om het geld - dat officieel het solidariteitsbeginsel wordt genoemd - binnen te krijgen moet FC Twente volgens de regels zelf actie ondernemen richting de club die de speler heeft gekocht.

Volledig scherm Jesus Corona (links) probeert het Ronaldo lastig te maken. © EPA

De klapper van de zomer

Zoals wel vaker de laatste jaren moet FC Twente vooral hopen op een transfer van Jesus Corona. De Mexicaan werd in 2015 voor iets meer dan 10 miljoen verkocht aan Porto. In tegenstelling tot bij Andersen bedong FC Twente bij de aanvaller wel een doorverkooppercentage. De Enschedese club krijgt ongeveer zes procent van de transfersom. Zoals elke zomer wordt Corona ook nu weer genoemd bij meerdere grote clubs in Europa. De verwachting is dat hij meer dan 20 miljoen euro moet opleveren.