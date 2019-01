FC Twente: ‘Plek een is mooi, maar het zegt nog niets’

Ook aanvoerder Wout Brama blijft nuchter na het veroveren van plek een. ,,Wij moeten gewoon ons ding blijven doen. Ik heb het al vaker gezegd: als wij onze wedstrijden blijven winnen, zal elk weekend duidelijk worden dat er ergens een concurrent punten heeft verspeeld.” In deze speelronde verloor FC Den Bosch en speelde Sparta voor de derde keer op rij gelijk. Titelkandidaat Go Ahead Eagles wacht maandagavond de lastige uitwedstrijd bij Cambuur. ,,Het gaat stap voor stap. Achterin zijn we vrij stabiel en voorin hebben we individuele kwaliteit”, aldus Brama. ,,Het is leuk voor iedereen in en rond de club dat we bovenaan staan, maar het zegt nog niets. We moeten er nog zestien geloof ik.”