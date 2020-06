FC Twente praat met Duitse trainer Alexander Zorniger

FC Twente wil niet reageren op de interesse in Zorniger. ,,Zoals bij alle genoemde namen gaan we ook hier niet op in”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. FC Twente is op zoek naar een opvolger van Gonzalo Garcia, die na één jaar moest vertrekken. Ook wordt er nog een technisch directeur gezocht.

Nog geen akkoord

Van een akkoord tussen Zorniger en FC Twente is nog geen sprake. Als hij zou komen past dat helemaal in de nieuwe trend in het Nederlandse voetbal. Hij zou daarmee het komende seizoen de vierde Duitse trainer worden aan het roer van een Nederlandse club. Naast Heracles hebben ook PSV, Vitesse en NAC een Duitse oefenmeester.

Ervaren man

Zorniger loopt al jaren mee. Zo stond hij aan de wieg van het ontstaan van de topclub RB Leipzig, Hij bracht Leipzig van de vierde naar de tweede divisie in Duitsland. In 2015 werd hij bij VfB Stuttgart de opvolger van Huub Stevens. Bij die club was hij ook ooit assistent. Zoals zoveel trainers in Stuttgart de laatste jaren hield ook hij het daar niet lang vol. In november werd hij al ontslagen, waarna hij een half jaar later werd aangesteld bij Brøndby IF. Daar was hij vier seizoenen werkzaam.