FC Twente praat met Everton-verdediger Markelo

Markelo is een rechtsback, die ook als middenvelder uit de voeten kan. De in Noord-Holland opgegroeide Markelo doorliep net als de onlangs gecontracteerde Gijs Smal de jeugdopleiding van Volendam. In 2017 maakte hij de overstap naar Everton waar hij voornamelijk in het onder 23-team speelde. Markelo speelde al wel eens in het eerste elftal, maar dat was in vriendschappelijke wedstrijden.