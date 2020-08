FC Twente presenteert ‘historisch’ derde tenue

Het shirt wordt zaterdagavond in het oefenduel tegen Go Ahead Eagles voor het eerst gedragen. En ook dat heeft een reden. Zaterdag 22 augustus is een speciale datum in de historie van FC Twente. Dan is het namelijk 55 jaar geleden dat de club haar eerste wedstrijd in de Eredivisie speelde. Op 22 augustus 1965 kwam Telstar naar Het Diekman Stadion (1-1). Die dag zou FC Twente in het witte tenue met groen/zwart streep spelen, maar omdat Telstar alleen haar witte thuistenue had meegenomen werd er gekozen voor het rood.