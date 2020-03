FC Twente raakt Oldenzaals talent (14) kwijt aan Ajax

VIDEO | PODCAST ‘Als ik Heracles was zou ik de stekker uit de samenwer­king met FC Twente trekken’

2 maart ENSCHEDE - FC Twente ging zaterdag onderuit tegen sc Heerenveen. Wat naast de nederlaag opviel was een spandoek aan het adres van Fred Rutten. Is de kritiek op hem terecht? En wat is er mis met het wisselbeleid van de Tukkers?