FC Twente raakt Tijs Velthuis kwijt aan AZ

,,We laten hem tandenknarsend gaan", zegt Twente-technisch-directeur Ted van Leeuwen. ,,We hebben er alles aan gedaan om hem te behouden.‘’ Velthuis speelde het afgelopen seizoen in de onder 19 en trainde de voorbije week mee met de eerste selectie. Donderdagmorgen was de jeugdinternational nog wel op de club in Hengelo, maar al snel werd duidelijk dat zijn overgang in een stroomversnelling was gekomen.