FC Twente redt na 2-0 achterstand in slotfase punt: 2-2

ENSCHEDE - Wat een ontlading in De Grolsch Veste. FC Twente keek lang tegen een 2-0 achterstand aan, voetbalde tegen een muur van Go Ahead Eagles, maar nieuweling en invaller Joshua Brenet bracht met zijn goal in de slotfase toch nog vreugde bij de fans: 2-2.

De supporters in De Grolsch Veste al tijden snakten naar live voetbal, de voetballers snakten naar de fans, het lawaai en gezang. Na drie maanden - de laatste keer was op 5 november tegen Heracles - ging de biertap zondag in het stadion van FC Twente weer open. Veel te genieten viel er lang alleen nog niet zo niet op de regenachtige Twentse middag. Tot de slotfase dan en de voorzet van Brenet in het doel van Go Ahead verdween.

FC Twente speelde een heel matige eerste helft tegen de bezoekers uit Deventer en keek vlak voor rust ook nog tegen een 1-0 achterstand aan. Die rake kopbal van Isac Lidberg uit een corner was mooi, maar wel onterecht. De thuisploeg had het meeste balbezit, was met een paar halve kansen een paar keer dichtbij een voorsprong, maar liep steeds tegen de muur van Go Ahead Eagles op.

Vlap

De grootste mogelijkheid die FC Twente voor rust kreeg was van Michel Vlap, die terugkeerde in de basis, hij krulde de bal net naast. Ook Dmitris Limnios had zijn ploeg een gunst kunnen bewijzen, maar zijn kopbal werd gekeerd door doelman Andries Noppert.

De Veste viel even stil nadat het vlak na rust ook nog 0-2 werd voor de tegenstander die strijdt tegen degradatie. FC Twente-verdediger Julio Pleguezuelo liet Ragnar Oratmangroen veel te makkelijk wegdraaien, Het schot van de Go Ahead-speler werd vervolgens slecht weggewerkt door FC Twente-doelman doelman Lars Unnerstall, belandde voor de voeten van Inigo Cordoba: 0-2.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel neemt Go Ahead-doelman Andries Noppert onder vuur. © ANP

Alles op de aanval

Zou het dan echt? Na tien keer niet te hebben verloren, na al die zeges in een lege Veste, nu de tweede nederlaag op rij? Eerst vorige week tegen Ajax en nu tegen Go Ahead? Twintig minuten voor tijd gooide trainer Ron Jans alles op de aanval. Hij bracht aanvallers Manfred Ugalde en Virgil Misidjan en posteerde Ricky van Wolfswinkel met Vlap op het middenveld. Het leverde meteen de 1-2 op, al was dat dankzij een eigen doelpunt van Joris Kramer.

FC Twente bleef daarna aandringen, het publiek ging er als vanouds achterstaan. Ramiz Zerrouki was dichtbij de gelijkmaker en ook Vlap had tien minuten voor tijd kunnen scoren, maar hij kon een goede voorzet van invaller Brenet net niet goed verwerken. De supporters riepen om Vaclav Cerny, die er vijf minuten voor tijd onder luid applaus in kwam. Alle spelers van Go Ahead hielden zich op in het eigen strafschopgebied.

Het was Brenet die uiteindelijk de opluchting bracht. Zijn schot was bedoeld als voorzet, maar vloog over Noppert heen: 2-2. FC Twente bleef gaan en kreeg nog een enorme kans via Van Wolfswinkel, maar het bleef uiteindelijk bij een gelijkspel.

Volledig scherm Ontlading bij Julio Pleguezuelo (4) nadat de bal van Joshua Brenet binnenvalt. © Pro Shots / Erik Pasman