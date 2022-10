FC Twente rekent af met zeer defensief ingesteld FC Groningen

Met Daan Rots als vervanger van de geschorste Vaclav Cerny, opende FC Twente de jacht op de zesde zege van het seizoen. Van de vijf eerdere overwinningen, won de Enschedese eredivisionist alle duels in de eigen Grolsch Veste. In de ontmoeting tegen de bezoekers uit Groningen was al snel duidelijk dat de noorderlingen zich al tevreden stelden met een gelijkspel. De ploeg stelde zich zeer defensie op en nam alle tijd bij het nemen van vrije trappen of dode spelmomenten.

Michel Vlap

Bij FC Twente was Michel Vlap in de beginfase van de eerste helft liefst viermaal dicht bij het eerste doelpunt van de zonnige oktobermiddag, waar zich 29.000 toeschouwers hadden verzameld in het stadion. In de achtste minuut eindigde een vrije trap van hem, op zo’n twintig meter van het Groningse doel, op de lat. Drie minuten later miste zijn schot wat kracht en precisie, want de bal ging een metertje naast het doel van keeper Peer Leeuwenburgh. Fraai was de combinatie van Vlap met Ricky van Wolfswinkel, de één-twee leverde uiteindelijk een bal nét naast het doel op.

Één redding Unnerstall

De intenties van Groningen vertaalden zich in één redding van Twente-doelman Lars Unnerstall. De Duitser hoefde slechts eenmaal in te grijpen. Dat was in de negentiende minuut, waarin hij in eerste instantie een schot niet klem had maar vervolgens de aanval van Groningen elimineerde.

Volledig scherm Aanvoerder Robin Pröpper ziet in de eerste helft tegen FC Groningen zijn inzet net voorlangs gaan. © Pro Shots / Ron Jonker

Zerrouki verrast

Andere ‘hoogtepuntjes’ van het eerste kwart waren een doorgekopte bal van Joshua Brenet op Robin Pröpper uit een vrije trap van Gijs Smal. De aanvoerder werkte de bal net voorlangs. Tenslotte was er nog een vrije trap van Ramiz Zerrouki, de beste speler bij de gastheren. Vanaf zo’n 25 meter van het doel verraste hij Leeuwenburgh, die er nog net in slaagde de bal tot een corner te tikken. Die leverde niets op.

Aan het begin van de tweede helft lukt het FC Twente wel het laffe spel van FC Groningen af te straffen. In de 48ste minuut is daar eindelijk het eerste doelpunt, op naam van Virgil Misidjan. De vleugelaanvaller schuift de bal beheerst in de verre hoek en laat daarmee doelman Leeuwenburgh kansloos.

Verzet krijgt opdoffer

Het Groningse verzet krijgt daarmee de verwachte opdoffer, want in de 55ste minuut weet de mee opgekomen vleugelverdediger Joshua Brenet de score te verdubbelen. Daar ging een assist van Van Wolfswinkel aan vooraf, die attent reageerde op - weer - een schot van Vlap. De middenvelder is deze middag niet gelukkig in de afronding, maar zorgt er uiteindelijk wel voor dat Brenet in stelling kan worden gebracht.

Drie wissels

Met nog vijftien minuten te gaan bracht Twente-trainer Ron Jans drie nieuwe spelers in het veld. Mees Hilgers maakte plaats voor Julio Pleguezuelo, Sem Steijn verving Mathias Kjölö en Daan Rots ging naar de kant ten faveure van Denilho Cleonise. In de eerste de beste aanval van Twente leek Van Wolfswinkel te scoren en zijn ploeg op een 3-0 voorsprong te zetten, maar zijn bal raakte de lat en ging volgens scheidsrechter Allard Lindhout niet over de achterlijn. Tot ontsteltenis van Van Wolfswinkel en de Twente-aanhang. In de 84ste minuut lukte het de spits wel zijn statistieken op te vijzelen met een treffer: 3-0. De aanvaller maakte daarna plaats voor Manfred Ugalde.