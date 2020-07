FC Twente rekent bij eerste training op Wout Brama, rentree Douglas uitgesloten

Dat FC Twente met een kleine groep begint, baart Streuer geen zorgen. Tot dusverre trok de club alleen nog maar Gijs Smal aan van Volendam. De verwachting is dat FC Twente met pakweg 15 spelers begint aan het eerste trainingsblok onder de nieuwe trainer Ron Jans. ,,De kunst is om nu nog even geduld te hebben, want er komen er nog heel veel spelers op de markt", zegt hij. ,,Grote clubs als Ajax en PSV bijvoorbeeld willen toch eerst even aankijken wat ze met de huidige spelers willen. Straks komt er misschien nog ruimte als ze zelf wat aankopen hebben gedaan.”

Necid niet rond

Geen rentree Douglas

Zeker is wel dat FC Twente niet in zee gaat met oud-speler Douglas. Vanuit meerdere supporterskringen kwam de voorbije dagen bijna een smeekbede om de Braziliaanse verdediger mee te laten trainen de komende weken. Dat gaat niet gebeuren. ,,Douglas heeft al tijden niets meer laten zien, en hoe lang is het wel niet geleden dat hij een fatsoenlijke wedstrijd heeft gespeeld? ”, zegt Streuer. ,,Voordat zo'n speler is opgetraind zijn we tijden verder. Wij zoeken ervaren spelers die voorbeelden zijn voor de rest. El Ahmadi is zo'n voorbeeld en Brama ook. Douglas is dat in mijn ogen niet.”