FC Twente rekent niet meer op Jurgen Ekkelenkamp

Back zijn is hip: verdediger is een aanvaller geworden bij FC Twente en Heracles

16 september ENSCHEDE/ALMELO - De vleugelverdediger is in het moderne voetbal een belangrijke pion in het aanvalsspel geworden. Ook bij FC Twente en Heracles. Hoe anders was dat vroeger. „Ik moest vooral de linksbuiten niet in de weg lopen.”