FC Twente rekent op Cleonise en heeft geduld bij zoektocht naar creativiteit

FC Twente heeft na het wegvallen van Virgil Misidjan en Jody Lukoki de komende weken nog een plek te vergeven aan de rechterkant. Het liefst wil de club nog een buitenspeler aan de selectie toevoegen. Dat staat los van het eventueel vastleggen van Cleonise. Eén van de punten waar de club op dit moment met Cleonise over in gesprek is, is de contractduur. Twee andere opties voor de vacante positie rechts voorin zijn Daan Rots en Thijs van Leeuwen.

Aanvallende middenvelder

FC Twente is nog altijd op zoek naar een aanvallende middenvelder. Het gebrek aan creativiteit was vorig seizoen één van de grootste pijnpunten van de club, maar dat probleem is nog niet opgelost. „We gaan niets overhaasts doen”, zegt Streuer. „Ilic en Bosch kunnen daar ook spelen. De nieuwe speler moet beter zijn dan wat we al in huis hebben, anders heeft het geen zin. We willen iemand die meteen iets toevoegt aan ons spel en voor goals en assists zorgt. Maar dat is niet makkelijk, want iedereen is op zoek naar zo’n type speler.”

Het is wel duidelijk dat FC Twente de ontwikkelingen bij de topclubs wil afwachten. De verwachting is dat bij veel clubs vanaf volgende week de selecties zich wat meer gaan formeren, waardoor er spelers buiten de boot gaan vallen die verhuurd mogen worden.