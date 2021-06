FC Twente rekent op langer verblijf Pleguezuelo

ENSCHEDE - Technisch directeur Jan Streuer gaat er vanuit dat Julio Pleguezuelo het komende seizoen ook bij FC Twente speelt. De club is met de Spaanse verdediger in onderhandeling over een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen.

Pleguezuelo is op dit moment aan het herstellen van een zware blessure. Hij scheurde in het voorjaar een band in de knie. De Spaanse verdediger is bij de start van de voorbereiding nog niet fit. FC Twente begint volgende week zaterdag met de training. Pleguezuelo had nog een optie in zijn oude contract, maar die voorwaarden waren voor FC Twente te gortig. Daarop is de club opnieuw met hem in gesprek gegaan en die onderhandelingen moeten binnenkort leiden tot een nieuwe verbintenis.

Hoewel Pleguezuelo waarschijnlijk blijft en Dario Dumic ook nog onder contract staat, is FC Twente nog op zoek naar een ervaren centrale verdediger voor de rechterkant.

Geen twijfel

Het is nog onduidelijk of Manfred Ugalde er op de eerste training al is. Hoewel er de laatste dagen berichten vanuit Costa Rica doorsijpelen dat er nog meer kapers op de kust zijn voor de aanvaller, rekent Streuer op de komst van de jonge spits van Lommel. „Die interesse van andere clubs speelde een tijdje geleden. Het is pas klaar als de handtekeningen zijn gezet, maar het ziet er goed uit. Zo gauw alles rond is, kunnen we het papierwerk in gang zetten.”

Geen bod

Volgens Streuer is er nog geen officieel bod binnengekomen op Queensy Menig. Verschillende clubs toonden de voorbije weken interesse in de linkerspits, die de optie om een nieuw contract te tekenen in Enschede naast zich neer heeft gelegd. „Ik ga er vanuit dat hij gewoon bij ons blijft”, aldus Streuer.

Ramiz Zerrouki

Het goede spel van Ramiz Zerrouki vorige week met de nationale ploeg van Algerije is bij veel clubs niet onopgemerkt gebleven, maar Streuer heeft nog geen geïnteresseerde aan de lijn gehad, zegt hij. Vooral Franse club kijken met meer dan gemiddelde interesse naar spelers uit de voormalige kolonie. Streuer staat ook niet te popelen om met gegadigden te praten over Zerrouki. „Die jongen speelt net een seizoen in het eerste elftal van FC Twente. Je moet spelers niet te snel willen verkopen.”