FC Twente rekent op nog een jaar Luka Ilic

Erik ten Hag blikt terug op de bekerwinst FC Twente: 'Gaf de stad wat trots terug, maar wond van de ramp heelt nooit’

22 mei FC Twente-aanvoerder Erik ten Hag hield op 24 mei 2001 euforisch de beker in de lucht. Twintig jaar later blikt de trainer van Ajax terug op de dag, die onlosmakelijk is verbonden met de vuurwerkramp. Hij vertelt in een monoloog meer dan hij ooit vertelde: „Als het aan de leiding lag, had ik niet meer bij Twente gespeeld.”