FC Twente rond met Cerny, aanvaller voor medische keuring in Enschede

Ron Jans stelt zijn assisten­ten bij FC Twente even voor

7 juli De eerste grote verandering bij FC Twente ten opzichte van vorig seizoen is de ervaring in de trainersstaf. Het drietal Ron Jans/Andries Ulderink/Ivar van Dinteren staat in tegenstelling tot Gonzalo Garcia/Dennis van der Ree en Peter Niemeyer al jaren op het veld. Hoofdtrainer Jans stelt zijn twee assistenten voor.