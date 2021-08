FC Twente rondt overgang af: Cleonise kan spelen tegen Ajax

Hoe een verkeerde KvK-code ervoor zorgt dat FC Twen­te-supporters­ver­e­ni­ging Den Ham geen financiële hulp krijgt (en anderen wel)

30 juli DEN HAM - Sportverenigingen krijgen in de gemeente Twenterand al tijden huurkwijtschelding. Naar buurthuizen en culturele organisaties gaat in totaal 250.000 euro. Maar de FC Twente-supportersvereniging in Den Ham staat met lege handen. Terwijl het clubgebouw een thuis is voor negen maatschappelijke organisaties en verenigingen. De reden? Een ‘verkeerde’ KvK-code.