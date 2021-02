FC Twente ruim onderuit bij PSV en verliest Ilic met rode kaart

EINDHOVEN - Het wil in de tweede seizoenshelft nog niet vlotten met FC Twente. De ploeg dacht aanvankelijk de zaken aardig voor elkaar te hebben tegen PSV, maar speelde na de eerste tegengoal een kansloze wedstrijd in Eindhoven (3-0). De schade werd nog groter door een domme rode kaart voor Luca Ilic.

Het elftal, dat dit seizoen zo sterk was buiten Enschede, leed daarmee de tweede nederlaag in een uitwedstrijd dit seizoen. De laatste en enige keer dat het FC Twente overkwam was op 24 oktober bij FC Utrecht. Wat wel overeind bleef in Eindhoven was het gebrek aan productiviteit. Opnieuw kwam de ploeg niet tot scoren, voor de vierde keer op rij inmiddels. Trainer Ron Jans wisselde zaterdag zijn gehele voorhoede.

Het gebrek aan stootkracht is terug te zien in de cijfers: in de zeven wedstrijden na de winterstop pakte FC Twente slechts zes punten.

Domme actie Ilic

Tot overmaat van ramp is het toch al door afwezigen geplaagde FC Twente de komende weken ook nog eens Luka Ilic kwijt, want de Serviër liet zich een kwartier voor tijd na een opstootje verleiden tot een beweging met het hoofd richting invaller Marco van Ginkel. Die actie, die werd uitgelegd als een kopstoot, kostte Ilic de rode kaart.







Weer blessures

Nog een afwezige erbij komt FC Twente slecht uit, want In de aanloop naar het duel tegen PSV zag Jans Gijs Smal en Godfried Roemeratoe geblesseerd afhaken. Door het wegvallen van de tweede linkervleugelverdediger was Jans genoodzaakt de rechtspoot Julio Pleguezuelo op die plek te zetten. Ilic keerde door de absentie van Roemeratoe terug in de ploeg.

Kans Narsingh

FC Twente begon goed in het Phillips Stadion. De ploeg had de bal, gaf niets weg en na 20 minuten was de eerste kans ook voor de Tukkers. Luciano Narsingh schudde met een schitterende actie Philipp Max en Olivier Boscagli van zich af, maar in de afronding was hij te wild en gehaast. Een paar minuten later ging een schot van Queensy Menig rakelings naast.

Twee flitsen, twee goals

Vanuit het niets kwam PSV na een klein half uur toch op voorsprong, nadat doelman Joël Drommel een indraaiend schot van Zahavi precies voor de voeten van de inlopende Donyell Malen tikte: 1-0. Het was een ongelukkige tegengoal voor de bezoekers.

Nog voor rust nam PSV verder afstand. Malen draaide makkelijk weg bij Kik Pierie en stak de bal slim binnendoor bij Pleguezuelo. De opstomende en vrijgelaten Denzel Dumfries had het lege veld voor zich en bediende vervolgens Eran Zahavi op maat: 2-0. Zo dacht FC Twente aardig in de wedstrijd te zitten en zo was het bam, twee flitsen, twee goals. En twee keer in de valkuil gevallen van PSV: de omschakeling.

Bijna viel in de eerste helft ook nog de derde treffer, maar Drommel redde sterk op het lastige schot van Mohammed Ihattaren.

Kansloze tweede helft

Die twee rappe doelpunten hadden het verzet gebroken bij FC Twente, dat een kansloos vervolg van de wedstrijd speelde. Binnen tien minuten in de tweede helft had Malen zijn tweede treffer te pakken. Met een subtiele voetbeweging dolde hij Ramiz Zerrouki, waarna hij de bal achter Drommel kegelde: 3-0.

Met de jongelingen Thijs van Leeuwen en Daan Rots voor Menig en Narsingh probeerde Jans wat nieuwe energie te tanken voor het laatste deel van de wedstrijd. Niet veel later wisselde hij ook de gefrustreerd ogende Danilo. FC Twente speelde op dat moment al met tien man door de rode kaart voor Ilic. Issah Abass bleef in Eindhoven op de bank.

De enige bij de bezoekers die met een glimlach op het duel kon terugkijken was Max Bruns. De 18-jarige, die nog niet in het bezit is van een profcontract, maakte vijf minuten voor tijd zijn debuut. Hij verving Pleguezuelo.