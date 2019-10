FC Twente schroeft begroting op met 3 miljoen euro

Meevallers

Twente kon de begroting optrekken door enkele meevallers. De grootste daarvan is de schikking die is getroffen Matthias Bunge, de makelaar van voormalig Twente-speler Jesus Corona. Deze Argentijnse spelersagent had nog 3,8 miljoen euro tegoed van Twente, welk bedrag in termijnen zou worden afgelost. Bunge nam onlangs genoegen met uitbetaling van 3,4 in één keer. Verder zorgden doorverkoopvergoedingen die de club afgelopen zomer ontving na transfers van oud-spelers voor een meevaller.

Netwerk

Twente zoekt ook naar nieuwe wegen om sponsors aan zich te binden. Zo wil de club bedrijven in de regio helpen bij het vinden en/of behouden van talentvolle werknemers. Van der Kraan: ,,We beschikken als club over een zeer groot zakelijk netwerk en hebben ook goede contacten met de UT, Saxion en het ROC van Twente. We kunnen een verbindende rol spelen.” Daarbij noemt Van der Kraan als voorbeeld, dat er nogal wat bedrijven in de regio hoogopgeleide buitenlandse werknemers in dienst hebben die geen sociaal netwerk in Twente hebben en daardoor overwegen weer te vertrekken. ,,Als we die mensen eens zouden uitnodigen rond onze thuiswedstrijden en met elkaar in contact brengen dan hebben ook hun werkgevers daar belang bij.”