FC Twente slaagt niet in de missie op laatste transferdag

ENSCHEDE - De wens was er sterk. Bij de trainer, de clubleiding en de achterban. Maar FC Twente is er niet in geslaagd op de laatste dag van de transfermarkt nog een speler te vinden die een directe versterking zou moeten zijn. De huidige selectie moet het gaan doen.

De klok stond op 13.00 uur, er was nog elf uur te gaan, toen trainer Gonzalo Garcia tijdens het perspraatje voor de wedstrijd tegen Sparta de hoop uitsprak dat er 'nog iets zou gaan gebeuren'. Het waren woorden tegen beter weten in. De oefenmeester moet op dat moment al hebben geweten dat de laatste opties aan het verdampen waren, want waar tover je nog een speler vandaan die zonder een bezoek aan de club zomaar de overstap maakt? Hoewel de behoefte groot was bij Garcia, gebeurde er in de laatste uren van de transfermarkt helemaal niets meer in Enschede. Geen nieuwe aanvaller en geen nieuwe verdediger er meer bij. Met Giovanni Troupée en Noa Lang als nieuwelingen begint FC Twente zaterdagavond aan de zware klus om weg te blijven bij de onderste regionen.

Teleurstelling

Ze zullen het bij FC Twente niet hardop zeggen, maar het uitblijven van nog meer potentiële versterkingen is een fikse teleurstelling na een maand van hoop, pleasen, masseren, wikken en wegen, besprekingen en onderhandelingen. De technische leiding was er vanaf de eerste dag in januari al druk mee, technisch directeur Ted van Leeuwen schudde volgens eigen zeggen alleen al op het trainingskamp 72 paar handen van zaakwaarnemers. Maar onder de streep hebben al die gesprekken tot niets concreets geleid. In zijn nieuwjaarsboodschap zei algemeen directeur Paul van der Kraan nog het volgende: "Gelukkig zijn we in de omstandigheid de selectie te kunnen versterken met spelers die meerwaarde hebben. Giovanni Troupée, gehuurd van FC Utrecht, is de eerste aanwinst, zoals jullie hebben meegekregen. Daar blijft het niet bij.”

Verwachtingen

Quote Voor middelmati­ge spelers worden enorme bedragen gevraagd Ted van Leeuwen Dat klopt, Ajax-huurling Noa Lang kwam even later ook aanschuiven, maar er was op meer gerekend om de selectie te kunnen stutten. "We zijn niet een club die al het geld uitgegeven heeft. We hebben een spaarpotje en we kunnen het elftal versterken. Dat is iets wat fijn is om te constateren", aldus Van der Kraan eerder deze maand voor de camera van 1Twente. Die uitspraken wakkerden de verwachtingen aan. Niet in het laatst bij de achterban, die dit seizoen nog amper verwend is en niet gerust is op een vlekkeloze tweede seizoenshelft. "Maar wij gaan geen spelers halen omdat de mensen dat van ons verwachten. Wij wilden alleen spelers die ons per direct beter zouden maken", aldus Van Leeuwen.

‘Moeilijke markt’

Eerder in de week liet hij in deze krant weten dat 'het een extreem lastige window' was, omdat er nauwelijks iets gebeurde. “Voor middelmatige spelers worden enorme bedragen gevraagd. Schaarste leidt tot prijsopdrijving."

Garcia had het vrijdag ook over 'een moeilijke markt'. "Je hoorde vele namen, er lopen op de wereld miljoenen voetballers rond en we zijn ook enkele keren dichtbij een beslissend moment geweest, maar dan was de optie toch te duur of de speler koos voor een andere club."

Overschot aan spelers