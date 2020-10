FC Twente sloot voorbije seizoen af met kleine winst dankzij gulle supporters

Dat het vorige seizoen financieel toch nog positief kon worden afgesloten komt onder meer doordat 96 procent van de seizoenkaarthouders heeft afgezien van compensatie van de vier gemiste thuiswedstrijden. Dat was volgens de club een ‘gift’ door de supporters van 1,2 miljoen. Ook veel sponsoren en skyboxhouders hoefden hun geld niet terug.

Kosten teruggebracht

In totaal slaagde de club er in de kosten met 2,2 miljoen terug te brengen naar 26 miljoen euro. Zo werden de personeelskosten teruggebracht via een reorganisatie, waarbij 18 medewerkers werden ontslagen. Ook ontving de club 1,2 miljoen via de NOW-regeling van de overheid, waarbij loonkosten deels worden gecompenseerd voor bedrijven die ver in omzet terugvallen door de coronacrisis.

Inkomsten uit verkoop oud-spelers

Het operationele resultaat was een half miljoen negatief - een verbetering met 5,3 miljoen in vergelijking met de het seizoen in de eredivisie. Maar door ontvangen bijdragen uit transfers van de oud-spelers Luuk de Jong, Quincy Promes, Marko Arnautovic en Joachim Andersen kwam er nog 1,2 miljoen binnen. Daardoor is er toch nog sprake van een kleine winst over afgelopen seizoen.

Schuld licht gestegen

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen tot 14,1 miljoen. Er werd 2,4 miljoen afgelost op en rente betaald over schulden. De club sleept nog steeds een schuld van 33 miljoen achter zich aan. Over 20 miljoen daarvan moet rente worden betaald, het resterende deel is de achtergestelde lening van de gemeente Enschede en van oud-bestuurders uit het ‘tijdperk Munsterman’.

Lening bij sponsoren

Er werd niet alleen afgelost, maar toch ook een nieuwe lening aangegaan. Voor het begin van de achterliggende competitie werd bij sponsoren bijna twee miljoen geleend om spelers van te kunnen aantrekken en betalen. De directie met toenmalig technisch-directeur Ted van Leeuwen vond dit nodig, omdat het spelersbudget te laag werd geacht om in het eerste seizoen na de promotie zonder problemen te kunnen meespelen in de eredivisie. Voor dit seizoen had er bij dezelfde geldschieters nogmaals een miljoen geleend kunnen worden, maar daar zag Twente van af.