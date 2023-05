FC Twente sluit competitie af met zege op Ajax en stuit nu op Heerenveen

FC Twente gaat vol optimisme de play-offs in. De ploeg van Ron Jans sloot met een 3-1 zege op een ontluisterend Ajax het reguliere seizoen in stijl af. Donderdag wacht in Friesland Heerenveen in de playoffs.

Het was typerend dat FC Twente zondagmiddag niet eens de beste vorm nodig had om zich te ontdoen van een een zwak Ajax, dat in Enschede de gifbeker tot de laatste druppel moest leefdrinken. Voor FC Twente was het de vierde zege op rij. Door de overwinning bleven de Enschedeërs een seizoen lang ongeslagen voor eigen publiek. Tevens incasseerde FC Twente de minste tegengoals in de eredivisie.

Slotakkoord

„Helemaal niets in Amsterdam”, klonk het uit duizenden kelen in De Grolsch Veste toen de overwinning zich aankondigde. Even later was de focus weer gericht op de eigen ploeg en werd Wout Brama in zijn laatste competitieminuten voor FC Twente massaal toegezongen. De aanvoerder kreeg een staande ovatie. Niet alleen van de supporters, maar ook van de eigen medespelers.

Slordige eerste helft

Ondanks dat de belangen minder groot waren probeerde FC Twente er nog wel het beste van te maken. De thuisploeg zat er in het begin bovenop, had ook het initiatief, maar de ploeg grossierde in de laatste fase in balverlies. Vooral Vaclav Cerny, toch de man in vorm de laatste weken, was lange tijd onherkenbaar. De meest simpele ballen gingen mis bij de rechterspits. Wel gaf Cerny na een kwartier spelen de voorzet op Michal Sadilek. Zijn poging eindigde op de lat.

Matig Ajax

Het spel van het fletse Ajax oogde nog veel moeizamer. De achterhoede piepte en kraakte bij de drukmomenten van FC Twente en vooral doelman Geronimo Rulli voelde zich opgejaagd wild. De Argentijn knalde de ene na de andere bal over de zijlijn over of naar een speler van FC Twente.

Dat Ajax na 31 minuten plots op 0-1 stond vloekte met het wedstrijdbeeld. Die tegenvaller mocht Joshua Brenet zich aanrekenen. De rechtsback viel eerst ongelukkig op de bal, waardoor Ajax een aanval kon opzetten. Daarna stond hij te pitten toen Bryan Brobbey de bal verlegde op Dusan Tadic. De aanvoerder stiftte de bal heel bekeken over doelman Lars Unnerstall.

FC Twente van slag

De thuisploeg was duidelijk van slag door de onverwachte achterstand. Vlak voor de pauze had Brobbey ook zomaar de 0-2 kunnen binnenschieten toen hij makkelijk wegdraaide bij Julio Pleguezuelo, maar zijn schot ging rakelings naast.

Ommekeer na rust

Brenet was meteen vanaf de aftrap wel bij de les. De rechtervleugelverdediger onderschepte de eerste breedtebal en profiteerde vervolgens van de nonchalance bij Edson Alvarez. Zijn voorzet op Manfred Ugalde was op maat, waardoor de spits vrij kon inkoppen: 1-1.

Enkele minuten later had FC Twente het duel helemaal omgedraaid. Het was Julio Pleguezuelo die fraai raak kopte na een indraaiende vrije trap van Cerny: 2-1.

Beslissing

Ajax had een kwartier voor tijd het noodscenario nog maar net van stal gehaald - de ploeg ging één op één spelen en zette de kopsterke Alvarez in de punt naast invaller Lorenzo Lucca - toen aan de andere kant de treffer viel. En wat voor één. Het was een goal waarin de grilligheid van Cerny zich in alles samenbalde. De Tsjech zag een actie eerst weer eens hopeloos mislukken, kreeg de bal in de herkansing nog een keer voor de voeten en ramde het leder daarna in de kruising: 3-1.

Met de komst van Brama werd het helemaal een feestwedstrijd voor FC Twente, dat in in die slotminuten verzuimde om het desolate Ajax nog verder voor schut te zetten.

