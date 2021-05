FC Twente sluit seizoen af met zege en eindigt als tiende

Pijnlijk slot Drommel

Schade hersteld

Worsteling

Vier treffers in één helft: zo leek het nog heel wat in De Grolsch Veste. Maar zo spectaculair als het oogde, zo goed was het spel bij lange na niet. FC Twente worstelde zich weer eens door de eerste helft heen. In de stijl van de laatste maanden grossierde het in slordigheden.

Tweede helft

FC Twente was in de tweede helft de bovenliggende partij en na een goede aanval via Jesse Bosch, Queensy Menig en Daan Rots was Luciano Narsingh dichtbij zijn tweede treffer van de middag. Bosch raakte ook nog de bovenkant van de lat. Maar de beste kansen waren voor basisdebutant Rots, die zich in één middag in de boeken had kunnen spelen. Rots kreeg een paar goede mogelijkheden, maar de Grollenaar miste de rust bij het afdrukken. Zo was FC Twente in de stromende regen wel een stuk dwingender dan in de eerste helft en zes minuten voor tijd was daar eindelijk de voorsprong. Menig - de in de tweede gevaarlijkste aanvaller op het veld - leidde de actie in, waarna verdediger Dario Dumic de bal onder doelman Martin Fraisl schoof: 3-2. Daarmee bëeindigde FC Twente een waardeloze tweede seizoenshelft toch nog met een zege en een tiende plek op de ranglijst.