FC Twente sluit topseizoen in stijl af: ploeg wint bij Feyenoord

ROTTERDAM - FC Twente heeft een geweldig seizoen in stijl afgesloten. De ploeg van Ron Jans won in De Kuip met 2-1 van Feyenoord en verpestte daarmee de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd van de Rotterdammers voor de Conference League-finale tegen AS Roma.

Het was voor het eerst sinds 13 competitiewedstrijden dat FC Twente weer eens won van Feyenoord. In dat opzichte paste de overwinning helemaal in het seizoen van de bijzondere uitzeges.

Ruim 26 minuten lang vermaakten de 22 spelers zich in de bloedhete Kuip vooral met het spelletje elkaar de bal zo snel mogelijk toespelen. Met andere woorden: het regende misverstanden en slordigheden aan beide kanten. Tot de 27ste minuut. Na goed doorzetten van Ricky van Wolfswinkel kwam de bal bij Dimitrios Limnios die van dichtbij de 0-1 binnentikte. Die goal gaf de nummer vier van de eredivisie vertrouwen en zekerheid.

Weer dezelfde aangever

Elf minuten later was Van Wolfswinkel opnieuw de aangever. De sluwe spits wachtte lang met spelen en vond toen de opgestoomde Gijs Smal. Omdat doelman Ofir Marciano al een kant opdook, kon de linkervleugelverdediger simpel binnenschuiven: 0-2.

Zo leidde FC Twente met 2-0 in Rotterdam waar de 1200 fans van de bezoekers voor de sfeer zorgden terwijl dit toch de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd van Feyenoord was voor de finale in Tirana. Onder aanvoering van de uitblinkende Ramiz Zerrouki controle FC Twente het duel op een knappe wijze.

Volledig scherm Ramiz Zerrouki speelde een zeer goede wedstrijd. © Pro Shots / Toon Dompeling

FC Twente gevaarlijker

Na rust probeerde Feyenoord wel aan te zetten, maar FC Twente verdedigde met overgave en kwam aanvankelijk niet in de problemen. De beste kans na iets meer dan een uur spelen was ook voor Michel Vlap van FC Twente. Zijn inzet werd gekeerd door doelman Marciano. De Enschedeërs waren in de omschakeling ook een stuk gevaarlijker dan de worstelende thuisploeg. De bezoekers hadden het duel al in het slot kunnen gooien, maar de ploeg speelde het telkens niet goed uit. Daardoor bleef Feyenoord in leven en na 66 minuten kwam het helemaal terug in de wedstrijd. De treffer kwam van wie anders dan Cyriel Dessers: 1-2..

Wat een kans FC Twente

Zeven minuten voor tijd kreeg Van Wolkfswinkel de kans op de 1-3, nadat hij en invaller Jesse Bosch alleen op het doel van Feyenoord afgingen. Bosch legde de bal opzij, maar vervolgens deed Van Wolfswinkel iets wat hem doorgaans niet overkomt: hij miste van dichtbij voor open goal. Een zeldzame misser van de topscorer van dit seizoen.

In de zes minuten blessuretijd kwam FC Twente voor het eerst op deze middag zwaar onder druk. De krachten waren op, maar de ploeg trok de 20ste zege van het seizoen op het tandvlees over de streep.