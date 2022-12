FC Twente sluit trainingskamp in Costa Rica af met verlies

ALAJUELA - FC Twente kweekte in de afgelopen elf dagen de nodige sympathie in Costa Rica, maar op het sportieve vlak heeft de club die status niet waar kunnen maken. De Enschedeërs verloren woensdagavond met 3-2 van gastheer Alajuelense.

Aan de voet van de vulkaan Poás - waar de wind op bijna 1000 meter hoogte vrij spel had - keken de Costa Ricanen op de tribune vol verbazing toe. FC Twente heeft mede dankzij de titel in 2010 met Bryan Ruiz een hele goede reputatie opgebouwd, maar woensdagavond bleef de club te ver verwijderd van die status. Natuurlijk: het is nog maar de voorbereiding en de omstandigheden thuis zijn straks heel anders, maar de nummer vijf van de eredivisie mag niet verliezen van zo’n beperkte tegenstander. Het duel werd in Costa Rica ook nog eens live uitgezonden op tv.

Twents overwicht

Onder het toeziend oog van de afgezwaaide Bryan Ruiz had FC Twente in de openingsfase wel het overwicht. Er was bijna een eigen goal van de thuisploeg, Virgil Misidjan nam het doel van afstand op vuur en Michel Vlap zag een schot in het strafschopgebied geblokkeerd worden. Trainer Ron Jans begon met de ploeg, die je op dit moment grotendeel de basisformatie zou kunnen noemen. Alleen de nummer 10 positie ligt nog open. Jans startte dit keer met Michel Vlap in plaats van Sem Steijn.

Op achterstand

Gaandeweg de eerste helft werd het spel met de minuut slechter. FC Twente grossierde in balverlies en kwam na 33 minuten zelfs op achterstand toen Salah-Eddine na een voorzet vanaf links zijn tegenstander totaal kwijt was. De beste speler van Alajuelense Gondola kopte bij de tweede paal de 1-0 binnen.

Boksring

De frustratie over het eigen spel kwam vlak voor rust naar voren toen alle vriendelijkheden van afgelopen zaterdag opeens overboord gingen. Na een overtreding op Michal Sadilek reageerde de Tsjech zich even af op een tegenstander en in mum van tijd was er een boksring opgebouwd. Zo kreeg Ramiz Zerrouki in het tumult een paar beste opdoffers van de robuuste centrale verdediger van de thuisploeg. De scheidsrechter slingerde in één actie vier spelers op de bon. Bij de bezoekers kregen Sadilek en Zerrouki geel.

Blunder van Tyton

Twee minuten na rust werd het nog erger voor FC Twente. Na slecht wegwerken van Salah-Eddine kwam de bal voor de voeten van Venegas. De net ingevallen doelman Tyton liet zich volledig verrassen door het schot van afstand: 2-0. En weer twee minuten later was het zelfs 3-0, nadat Lopez een vrije trap prachtig binnenschoot.

Na een uur spelen begon het grote wisselen bij FC Twente. Uitgerekend de massaal uitgefloten Manfred Ugalde - hij groeide op bij de grote rivaal Saprissa - schoot na 70 minuten de 3-1 binnen.

Brute aanslag

Dertien minuten voor tijd kreeg Dondo een rode kaart na een schandalige overtreding op Matthias Kjölö die blij mocht zijn dat hij zijn scheenbeen niet brak. Ugalde was ook betrokken bij de 3-2, want hij werd op een onhandige wijze omver gelopen door de keeper. Steijn benutte de strafschop. Daarmee werd het ergste gezichtsverlies in ieder geval voorkomen, maar de nederlaag niet.

FC Twente traint donderdagmorgen nog één keer op Costa Ricaanse bodem en vertrekt in de avond naar Nederland.

Alajuelense - FC Twente 3-1

Opstelling: Unnerstall (46.Tyton); Salah-Eddine (76.Everink), Hilgers (46.Pleguezuelo), Pröpper (60. Bruns), Smal (76.M.Rots); Zerrouki (60. Staring), Sadilek (60.Kjölö), Vlap (46. Steijn); Cerny (60.D. Rots), Van Wolfswinkel (60.Ugalde), Misidjan (60.Cleonise).