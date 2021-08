FC Twente sluit verhuur spelers niet uit

Blijven ontwikkelen

Streuer sluit niet uit dat er in de komende weken nog spelers in aanmerking gaan komen voor verhuur. „Het belangrijkste is dat we de jongens blijven ontwikkelen, en dat kan als ze veel gaan spelen”, zegt hij. „We gaan daar in de komende periode eens rustig naar kijken. Ik kan me best voorstellen dat sommige jongens interessant zijn voor clubs.”

Rechtsback nog open

Een positie die bij FC Twente niet dubbel is bezet is die van rechtsback. De club trok daarvoor Giovanni Troupée aan, maar een alternatief is er nog niet. „Het liefst hebben we daar Troupée en Luca Everink”, zegt Streuer. „Het probleem is alleen dat we Luca nog niet veel in actie hebben kunnen omdat hij een paar wedstrijden door corona en blessures heeft gemist. We gaan ook dat even rustig bekijken. Ook Mees Hilgers kan daar eventueel nog spelen.” Everink heeft op dit moment een contract bij de academie.