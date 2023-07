FC Twente sluit voorbereiding af met gelijkspel tegen Schalke 04

Bij FC Twente maakte Robin Pröpper zijn eerste minuten in de voorbereiding, de aanvoerder deed een half uur mee. Vanwege een polsblessure kon de verdediger nog niet eerder in actie komen. Ook opvallend: zowel Michel Vlap als Sem Steijn stonden samen in de basis voor de laatste test richting de Europese confrontatie tegen Hammarby (donderdag in Enschede, een week later de return in Zweden). Voor Schalke, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga, begint over een week al de competitie met een uitduel tegen HSV. Om te schetsen hoe groot de club ondanks de degradatie is: Schalke werkt met een begroting van 140 miljoen. Ook een niveau lager zijn de thuiswedstrijden stijf uitverkocht en zullen er telkens zo’n 60.000 toeschouwers de ploeg ondersteunen. Voor het oefenduel van zaterdag was het stadion eveneens goed gevuld met 34.000 fans, waarvan bijna 4000 uit Enschede. Ze zagen hoe FC Twente na een kwartier op voorsprong kwam: Vlap rondde af na een prima aanval.