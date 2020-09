FC Twente sluit voorbereiding af met gelijkspel

Waar er bij FC Twente met de week meer optimisme kwam, werd bij Emmen het chagrijn vanwege de moeizame voorbereiding steeds groter. Maar zaterdagavond werden de rollen omgedraaid. Althans 45 minuten lang. In de eerste helft liet Emmen zien dat die ploeg op dit moment beter is ingespeeld dan FC Twente. Het verschil werd vooral gemaakt op het middenveld waar spelers als Tibbling en Pena de regie bepaalden. In de middenlinie bij FC Twente ontbreekt dat voetballende vermogen. In de laatste test werd nog eens bevestigd waarom de club naarstig op zoek is naar versterking. De vraag is of een aanvallende middenvelder alleen dat gemis gaat opvangen.

Goede fase

FC Twente kende voor rust even een goede fase, met kansen voor Cerny en Danilo, maar het balvaardige Emmen nam al snel de wedstrijd over. Vanaf de tribune zag de nieuwe verdediger Dumic waarom de technische staf er per se kopkracht bij wilde hebben, want na een hoekschop in de 26ste minuut voelde niemand zich geroepen om het luchtduel met Kolar aan te gaan: 0-1. Weer een goal tegen bij een hoge bal van de zijkant: het begint een repeterend verhaal te worden bij de Enschedeërs.

Blunder keeper

Dat Twente binnen een kwartier na rust op gelijke hoogte kwam dankte het voor een groot deel aan de Wierdense doelman Telgenkamp. De Tukker verkeek zich hopeloos op het schot van Cerny, die vanaf de rechterkant naar binnen kwam en met links uithaalde. Een minuut later voorkwam Drommel met een geweldige reflex dat Twente meteen weer in de achtervolging moest.

Beter Twente

Die treffer gaf Twente vertrouwen. In de tweede helft kwam Twente een stuk beter voor de dag dan voor rust. De ploeg nam het initiatief over en was via Oosterwolde en Cerny ook dicht bij een voorsprong. Bij Emmen was het beste er al lang af en de ploeg werd ver teruggedrongen door de opgeleefde thuisploeg.

Het is dat spits Jeremejeff een paar ongelukkige momenten kende, anders had FC Twente het duel ook zomaar kunnen winnen. Maar belangrijker dan de winst waren de lessen van de eerste helft en de aanknopingspunten na rust.

FC Twente - Emmen 1-1 (0-1)

26. Kolar 0-1, 58. Cerny 1-1

Toeschouwers: 3600

Opstelling FC Twente: Drommel, Markelo (60. Ebuehi), Pleguezuelo, Schenk, Oosterwolde (76.Smal); Brama, Roemeratoe, Bosch (79.Zerrouki); Cerny, Danilo (60.Jeremejeff), Menig (60.Lamprou)