FC Twente sluit voorbereiding af met zege

Het was de laatste wedstrijd in de voorbereiding van FC Twente op de start van het seizoen in de eredivisie (zaterdag thuis tegen PSV). FC Twente was in de eerste helft sterker dan Konyaspor, afgelopen seizoen de nummer acht van de Turkse competitie. Na de pauze kreeg Konyaspor wel de nodige mogelijkheden, maar FC Twente hield de nul.