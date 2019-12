FC Twente spaart spelers tegen Go Ahead met oog op cruciaal duel in Waalwijk

„Natuurlijk willen we winnen en een goed gevoel overhouden aan de wedstrijd, maar ons doel dit seizoen is handhaven in de eredivisie en niet het winnen van de beker”, zegt trainer Gonzalo Garcia. De oefenmeester zal dan ook spelers sparen. „Er hebben wat jongens pijntjes.” Godfried Roemeratoe en Paul Verhaegh ontbreken zeker, en verder lijkt het erop dat basiskrachten als Lindon Selahi en Haris Vuckic rust krijgen. „Lindon speelde net als Godfried vorig seizoen nog in een tweede elftal en moet wennen aan het hoogste niveau”, zegt Garcia. De Belg met Albanese roost loopt dan ook op het tandvlees, net als Haris Vuckic, die al weken ondermaats presteert. „Haris zit even aan zijn limit. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat hij zonder blessures zoveel wedstrijden achter elkaar heeft gespeeld”, aldus Garcia. Het lijkt er op dat Emil Berggreen voor de tweede keer sinds zijn komst naar Twente in de spits begint.

Oneens met kritiek

Garcia snapt dat de supporters van FC Twente op dit moment ontevreden zijn over de resultaten, maar de trainer is het niet eens met de kritiek op het spel. „En ik ben toch niet blind. Ik ben een gepassioneerd mens, maar ik kijk wel rationeel naar onze wedstrijden. Bijna elke trainer van de tegenstander zegt naderhand dat ze lucky zijn geweest tegen ons. Ik geef toe, je kunt niet elke week blijven roepen dat je unlucky bent, maar we verliezen onze wedstrijden op momenten. Met onze tactiek en strategie is niks mis. We moeten ons zelf alleen gaan belonen en dat betekent ook dat we de goals niet zo makkelijk moeten weggeven. Neem de 1-0 van Vitesse van zaterdag. Ik denk dat onze keeper Jeffrey de Lange nu een hamstringblessure heeft. We hebben hem vorige vermoord, want hij op de trainingen wel duizend keer de lange trap van Pasveer nagedaan. En toch laten we ons daardoor verrassen, omdat we zitten te slapen. En ja, dat is kwaliteit.”