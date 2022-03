FC Twente-speelsters plaatsen zich voor EK onder 17 jaar

FC Twente redt na 2-0 achter­stand in slotfase punt: 2-2

ENSCHEDE - Wat een ontlading in De Grolsch Veste. FC Twente keek lang tegen een 2-0 achterstand aan, voetbalde tegen een muur van Go Ahead Eagles, maar nieuweling en invaller Joshua Brenet bracht met zijn goal in de slotfase toch nog vreugde bij de fans: 2-2.

20 februari