FC Twente speelt gelijk tegen Eintracht Braunschweig

Raadsfrac­ties Enschede: ‘Grote moeite met sponsor­deal FC Twente en aanbieder cryptomunt’

ENSCHEDE - Verschillende fracties in de Enschedese gemeenteraad hebben grote moeite met de sponsorovereenkomst die FC Twente heeft afgesloten met Floki, een aanbieder van een cryptomunt. „We moeten voorkomen dat FC Twente, supporters en anderen in problemen komen door ondoorzichtig financieel handelen”, aldus PvdA en CU in schriftelijke vragen aan het college van B en W.

14 december