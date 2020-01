FC Twente speelt gelijk tegen Fortuna Düsseldorf

FC Twente speelde twee verschillende helften. Voor rust was het spel moeizaam, na de pauze zag het er beter uit bij de Tukkers, die veel doorwisselden en geen enkele in de sterkste formatie aantraden.

FC Twente speelde zonder Wout Brama, Paul Verhaegh en Haris Vuckic. Verder begonnen onder meer Lindon Selahi, Calvink Verdonk en Aitor in de eerste helft op de bank. Meest opvallende naam in de basisopstelling was Luca Everink. De rechtback van onder 19 uit Diepeveen speelt al sinds zijn twaalfde voor FC Twente. Op een paar schoonheidsfoutjes na hield de jongeling zich aardig staande.

FC Twente liep in de eerste helft vooral achter de nummer 16 van de Bundesliga aan. De Enschedeërs hadden te vaak en te snel balverlies. De ploeg van Gonzalo Garcia kwam nauwelijks aan aanvallen toe, al kreeg spits Emil Berggreen op slag van rust nog wel een kans, maar hij kon net niet bij de indraaiende voorzet van Keito Nakamura.

Even later viel de treffer aan andere kant. Nakamura verloor wat ongelukkig het duel, waarna Skrzybski opeens de vrijheid kreeg om uit te halen.

In de tweede helft kwamen Lautibeadiere, Selahi, Espinosa en Zekhnini binnen de lijnen. Later voegden Hilgers, Zerrouki, Verdonk, Aitor, Bosch en Hölscher zich nog bij dat viertal. Voor Mees Hilgers was het zijn eerste optreden. Net als Everink speelt ook hij in de onder 19. De centrale verdediger begon ooit met voetballen bij Sparta Nijkerk.

Beter spel

In die tweede helft kwam de vernieuwde Twentse ploeg beter voor de dag. Xandro Schenk kreeg ook een goede kans, maar zijn kopbal na een hoekschop werd van de lijn gehaald. FC Twente, met Espinosa in de punt van de aanval, was een stuk vaker op de Duitse helft te vinden dan voor de pauze. Vooral het spel van middenvelder Jesse Bosch was prima. Daar stond tegenover dat Aitor veel te vaak op eigen succes uit was. Zijn eerste actie leverde ook meteen balverlies op, waarna Fortuna de enige kans van de tweede helft kreeg. Doelman Joël Drommel redde echter uitstekend. Vlak voor tijd kreeg het FC Twente van na rust loon naar werken. Tim Hölscher maakte de 1-1, na een fout in de defensie van Düsseldorf.