FC Twente speelt gelijk tegen Osnabrück in oefenduel

Assaidi, Bapoh en Gonzalez; waar zijn de kampioenen van FC Twente gebleven?

11:01 ENSCHEDE - Het is al bijna een half jaar geleden dat FC Twente zich tot kampioen kroonde in de Keuken Kampioen Divisie. Veel spelers uit de kampioensselectie staan nog onder contract in Enschede, maar velen vertrokken ook. Waar zijn zij gebleven? En hoe vergaat het hen?