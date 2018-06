FC Twente speelt oefenduel bij VVV-Venlo

Vrienden­kring gaat Twen­te-supporters die seizoen­kaart hebben opgezegd bellen

7 juni ENSCHEDE - Supporters van FC Twente die hun seizoenkaart niet hebben verlengd kunnen volgende week een telefoontje verwachten met de vraag of ze tóch bij de club willen blijven. Supportersvereniging de Vriendenkring is via Facebook op zoek naar vrijwilligers voor twee 'belavonden', waar zo'n tien tot vijftien mensen voor nodig zijn.