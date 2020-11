FC Twente-speler droomt van nationale ploeg Algerije

Onlangs werd Zerrouki gebeld door een journalist van de grootste krant in Algerije. ,,En die was mede namens de bondscoach een rondje langs Algerijnse spelers in West-Europa aan het maken met de vraag: wil je uitkomen voor Algerije?” Het ‘Ja’ van Zerrouki kwam in Algerije groot in de krant. ,,De bondscoach heeft inmiddels ook laten weten dat ik, als ik veel bij FC Twente blijf spelen, in beeld kom.”