FC Twente-speler Gijs Smal: altijd op zoek naar die ene perfecte wedstrijd

Je hebt voetballers die al heel snel tevreden zijn met zichzelf. Eén geslaagde actie en het grote genieten kan beginnen. Maar je hebt ook voetballers als Gijs Smal. Liefhebber en perfectionist tot de laatste seconde. Vorige week tegen Fortuna Sittard was de stand al 3-0, Smal had een prima wedstrijd achter de rug en net een heel fijn balletje met de buitenkant van de voet afgeleverd. Applaus viel hem ten deel. Maar toen hij in de laatste minuut een bal gaf die net niet aankwam, zag je de ergernis. „Het maximale eruit halen, zit heel diep in mij”, zegt hij. „Ik kan er echt van balen als ik een assist laat liggen.”