FC Twente-speler Nakamura heeft werkvergunning binnen

Omdat de KNVB nog met een officiële bevestiging moet komen, wacht FC Twente nog met het bekendmaken van het nieuws. Een blije Nakamura poseerde woensdag al wel met zijn kersverse vergunning. Nakamura is al twee weken in Nederland, maar omdat hij geen werkvergunning had was hij niet speelgerechtigd.

Wedstrijdritme

De 19-jarige is door FC Twente voor twee seizoenen gehuurd van Gamba Osaka. De kans is groot dat hij zaterdag in de openingswedstrijd tegen PSV meteen in de wedstrijdselectie zit. Omdat de competitie in Japan nog doorliep heeft hij in elk geval wedstrijdminuten in de benen.