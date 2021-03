FC Twente-speler Ramiz Zerrouki maakt debuut voor Algerije

De in Amsterdam geboren Zerrouki heeft na de winterstop een basisplaats veroverd bij FC Twente. Uitkomen voor Algerije was altijd een droom voor hem. “De nationale ploeg heeft grote spelers in de selectie en ik kijk er naar uit om daar veel van te leren. Het is een heel mooie ervaring waar ik veel van op kan steken, maar ik wil me ook laten zien”, sprak Zerrouki eerder.