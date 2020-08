FC Twente-speler Roemeratoe wil uit het keurslijf en is toe aan volgende stap

Je ziet het in de eerste helft in de duels, als het op kracht en felheid aankomt. Er staat een krachtpakket. Je ziet het aan de momenten aan de bal, als hij de regie probeert te pakken en de blik sneller naar voren richt. Zijn tempo is hoger geworden. En je ziet ook aan het doordekken op plekken van het veld waar hij tot voor kort zelden kwam. Godfried Roemeratoe ontwikkelt zich in de eerste weken van de voorbereiding. Hij is dynamischer en sterker geworden. Dat is dagelijks op de trainingen zichtbaar en gisteren in De Kuip vertaalde hij dat bij vlagen ook naar een wedstrijd. Met de prima spelende Ramiz Zerrouki en Lindon Selahi als secondanten, vormde Roemeratoe het jonge Twentse middenveld dat de baas was over het ervaren trio Fer-Toornsta-Diemers.