FC Twente-speler Sadilek met Tsjechië op jacht naar WK-ticket: ‘Wij hadden ook niet tegen de Russen gespeeld’

Geen Rusland

De verwachting is dat Sadilek - goed voor acht interlands tot dusverre - donderdag in Solna in de basis staat. De linksbenige middenvelder is bij zijn club FC Twente in een goede vorm, en stond de laatste duels ook in de basis bij de nationale ploeg. Zijn ploeggenoot Vaclav Cerny zat wel in de voorselectie, maar is afgevallen voor de play-offs.