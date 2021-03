FC Twente-spelers draaien zich vaak om in plaats van te blokken: ‘Het is een reflex’

ENSCHEDE - Het overkomt elke ploeg op elk niveau, maar bij FC Twente zie je het de laatste tijd opvallend vaak: wegduikende spelers bij schoten van afstand. „We hebben het daar wel even over gehad”, zegt trainer Ron Jans.

Dario Dumic trok plotseling zijn hoofd in bij het schot van VVV-aanvaller Hunte, waardoor doelman Joël Drommel werd verrast en geen schijn van kans meer had. Kik Pieri draaide zich half om tegen PSV (doelpunt Malen) en Heracles (doelpunt Ismail Azzaoui) en Godfried Roemeratoe draaide zijn lichaam er half in bij de afstandsschoten van Jens Toornsta (Feyenoord) en Rai Vloet (Heracles). „Sommige spelers gooien zich met een ware doodsverachting voor een schot”, aldus Jans. „Wij hebben op sommige posities spelers die wat meer oog hebben voor de schoonheid van het spel dan ze iets afbreken. In Zuid-Europa en Zuid-Amerika lopen meer van dat soort types rond.”

Besproken met de spelers

Het thema is in de voorbije weken behandeld en besproken met de spelers, zegt Jans. „Maar we hebben er deze week geen training aan besteed hoor”, geeft de oefenmeester met een knipoog aan. „Je moet natuurlijk een bal ten koste van alles willen blokkeren, daar hebben we het over gehad, maar de spelers doen het niet expres. Het is een eerste reactie. Ik vind bijvoorbeeld ook niet dat Kik zaterdag tegen Heracles wat aan die eerste goal kan doen. Dat was gewoon een ongelukkig moment.”

Jans vindt het wegduiken ook geen typisch Twents probleem. „Je ziet het niet alleen bij ons, maar overal, op elk niveau. Iedereen die heeft gevoetbald of nog voetbalt, reageert zo wel eens in een reflex. Het is mij als voetballer ook wel eens overkomen.”