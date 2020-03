FC Twente-spelers krijgen huiswerk tijdens coronacrisis

Bij FC Twente stuurt fysiektrainer Balder Berckmans elke avond de spelers een programma voor de volgende dag door. De ene keer is dat een bosloop, dan een fietstocht of wat interval. De club maakt daarbij gebruik van Strava en dat is een website en mobiele applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden via gps. In de wereld maken miljoenen sporters gebruik van dit programma, waarmee je je activiteiten vast kunt leggen en je prestaties over een bepaalde periode kunt vergelijken met elkaar. Bij FC Twente kunnen ze via Strava precies zien welke speler is ingelogd en of hij zich aan het programma houdt. De meeste individuele dagelijkse sessies duren een uur tot anderhalf uur.