FC Twente-spelers Zerrouki, Sadilek en Cerny mogen blijven dromen van WK

Zerrouki speelde met Algerije met 2-2 gelijk tegen Burkina Faso en daardoor eindigde het land als eerste in de groep. In maart volgen de play-offs, waar tien Afrikaanse landen om vijf WK-tickets gaan spelen. Zerrouki speelde de gehele wedstrijd.

Sadilek

Sadilek had een basisplaats bij Tsjechië, dat Estland met 2-0 versloeg. Tsjechië eindigde achter België en Wales als derde in de poule, maar behoort tot de beste twee poulewinnaars van de National League. Daardoor speelt de ploeg in maart de play-offs, waarin het onder meer Italië en Portugal kan tegenkomen. Sadilek werd in de 69ste minuut gewisseld. Naast Sadilek houdt ook Vaclav Cerny daarmee uitzicht op het WK. De buitenspeler is hersteld van zijn kruisbandblessure en maakte vorige week donderdag in het oefenduel tegen Waasland-Beveren zijn rentree. Voor zijn blessure maakte Cerny deel uit van de Tsjechische nationale ploeg.